RDC: les leaders de Lamuka réaffirment leur volonté de travailler ensemble

Après trois jours de réunion à Bruxelles, les leaders de la coalition congolaise Lamuka sont finalement parvenus à accoucher d'une déclaration sur le futur de leur structure. Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito et Moïse Katumbi, arrivé à Bruxelles pour la dernière journée, étudieront les possibilités de transformer la coalition électorale en une plateforme politique.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

Pour ce dernier jour de réunion, les leaders de Lamuka avaient donné rendez-vous à la presse à 15h30. Ils ont eu besoin de quatre heures supplémentaires pour accorder leurs violons. Mais ils ont fini par se présenter, tous les cinq, ensemble, uni. Moise Katumbi, le grand absent des derniers jours, avait fait le déplacement pour la lecture du communiqué final.

Dans cette déclaration en neuf points, ils réaffirment leur volonté de travailler ensemble, et de transformer la plateforme électorale en coalition politique. « Nous ne sommes pas dans le pouvoir, nous ne sommes pas dans la gestion, nous sommes en dehors, mais dans les jours qui viennent, vous allez avoir un détail et un descriptif de l’organisation et de la restructuration de Lamuka dans ce cadre », a affirmé Jean-Pierre Bemba.

Pas sûr donc que Martin Fayulu continuera de diriger cette coalition réformée. Quid d'un éventuel dialogue avec Félix Tshisekedi, un point de discorde entre les leaders ? « Félix, c’est un frère, le problème qui est là c’est qu’il faut d’abord décortiquer le mal, et le mal c’est quoi dans notre pays, pourquoi le pays n’avance pas, pourquoi y-t-il eu fraude ? Le mal c’est Kabila », a lancé Moïse Katumbi.

Soulagement pour les militants, qui ont envahi la salle de conférence de presse. Les leaders n'ont pas signé l'arrêt de mort de Lamuka ces jours-ci, comme certains le craignaient.