Niger: Seyni Oumarou désigné candidat à la présidentielle 2021 du MNSD

Le MNSD, parti de l’ancien président Tanja Mamadou, a désigné dimanche 24 mars son candidat à l’élection présidentielle de 2021. Les militants réunis à Tahoua, dans le centre du Niger, ont reconduit Seyni Oumarou à la tête du parti et investi. Il est actuellement le haut représentant du président Mahamadou Issoufou.

A l’unanimité des huit sections et de la diaspora, Seyni Oumarou, 69 ans, a été reconduit à la tête du Mouvement national pour la société de développement (MNSD Nassara). A Tahoua, où vient de se tenir le congrès, Seyni Oumarou a également été désigné et investi comme candidat à la présidentielle de 2021.

Avec ses 12% de voix à la dernière présidentielle, et malgré de nombreuses dissidences, le MNSD de Seynou Oumarou est toujours bien ancré et considéré comme un parti de masse, capable de rassembler. Les partis amis invités au congrès de Tahoua ont d’ailleurs tous reconnu la sagesse et la pondération de son leader qui a toutes les qualités, disent-ils, pour diriger un pays. L’ambition présidentielle de Seynou Oumarou n’est plus à démontrer au sortir de ce congrès de Tahoua.

En s’alliant à la mouvance présidentielle, son parti a su garder son indépendance et son autonomie à travers l’APR, l’Alliance pour la paix et la république. Pour ceux qui pensent que la mouvance présidentielle n’aura qu’un seul candidat à l’élection présidentielle, un ministre membre du bureau politique du MNSD affirme que son parti n’est pas concerné. « Il n’y a eu aucune démarche dans ce sens, a-t-il précisé. Le congrès a réglé cette question en désignant son candidat. »