Vague de démissions à la revue «Afrique contemporaine»

J’ai décidé de quitter la revue parce qu’on préparait un numéro sur le Mali qui était quasiment près, qui avait été dûment validé sur le plan scientifique, et au dernier moment l’AFD a décidé de ne pas publier ce dossier qui selon l’AFD présentait un risque réputationnel pour les activités de l’AFD au Mali. Or, nous scientifiques, on arrive parfois à des conclusions, des analyses qui déplaisent aux politiques, si on doit à chaque fois plaire aux politiques, on est plus dans le cas d’une revue scientifique.