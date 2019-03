Gabon: «Appel à agir» demande une expertise médicale d'Ali Bongo

Alors que depuis son retour samedi à Libreville, après 5 mois d'absence, le président gabonais Ali Bongo a reçu les présidents des institutions et les leaders religieux et réactivé ses comptes sur Twitter et Facebook, l'opposition réclame toujours que la vacance du pouvoir soit déclarée. Le collectif « Appel à agir » qui regroupe 10 personnalités de l'opposition et de la société civile, comme Marc Ona de « Tournons la page », l'universitaire Noël Boudzanga, doit déposer ce jeudi matin un recours en référé pour demander au juge de désigner un médecin pour une expertise médicale sur l'état de santé du président.

« Nous voulons savoir si Ali Bongo a toutes ses facultés intellectuelles et si elles sont diminuées, nous voulons savoir s'il est apte à assumer ses fonctions de chef d'Etat ». Pour l'avocat Anges Nzigou, membre du collectif « Appel à agir », « avec une expertise médicale, nous serons définitivement fixés ».

Malgré le retour triomphal du président gabonais après 5 mois d'absence, le groupe des 10 ne lâche rien. « Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas qui dirige le Gabon mais ceux qui sont aux commandes n'en ont ni la qualité ni le mandat », s'inquiète un autre membre du collectif.

Pendant ce temps, le chef de l'Etat gabonais se montre au travail. Alors qu'il n'avait plus tweeté depuis le 24 octobre, jour de son accident vasculaire cérébral, le président Ali Bongo a posté un premier message, dimanche, au lendemain de son retour. Puis deux nouveaux tweets encore. C'était mardi avec des photos où on le voit en audience. Et sur sa page Facebook, cette petite phrase qui ne passe pas inaperçue : « C'est avec une volonté et une énergie décuplées que je poursuis ma mission au service de notre pays. Une nouvelle étape du septennat s'ouvre ».