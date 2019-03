[Reportage] Afrique du Sud: Ramaphosa en campagne en banlieue de Johannesburg

Les élections générales en Afrique du Sud ont lieu dans un peu plus d’un mois. Le 8 mai prochain seront élus les députés, qui désigneront ensuite le président. Même si le Congrès national africain (ANC) au pouvoir est toujours en tête des sondages, il est en perte de vitesse, sur fond d’affaires de corruption. Le président Cyril Ramaphosa se retrousse donc les manches et participe à la campagne pour éviter de perdre des territoires comme ce fut le cas lors des dernières élections municipales de 2016. Il était ce jeudi dans le township de Tembisa, au nord-est de Johannesburg, pour galvaniser ses sympathisants.

La casquette, le tee-shirt, le drapeau, Zodwa a toute la panoplie de l’ANC sur elle. Car son appartenance dépasse la simple politique : « Je sais d’où je viens. Je me souviens de ce qu’était l’apartheid, c’est pour ça que je ne quitterai jamais l’ANC. Je supporterai toujours l’ANC, jusqu’à ma mort ! »

Même sentiment pour Basani. Il a beau condamner les affaires de corruption, il continuera à voter ANC : « Peut-être que les hommes politiques sont corrompus, mais on ne s’en va pas, on reste et on trouve des solutions. Tant que leur politique est toujours basée sur l’unité, les mêmes droits pour tous dans le pays, alors on continue de les soutenir. »

Sous la pluie, Cyril Ramaphosa a encouragé la foule à aller voter le 8 mai, rappelant les efforts du parti pour la création d’emploi, pour le développement du pays, et surtout pour les jeunes. « Le gouvernement, mené par l’ANC, a ouvert les portes de l’apprentissage, a affirmé Cyril Ramaphosa. Nos enfants doivent saisir cette opportunité. Car l’éducation est la meilleure arme, comme le disait Nelson Mandela, le père de notre nation. »

Un discours qui séduit Lerato, âgée de 20 ans : « Je suis vraiment très contente de Cyril Ramaphosa, il a apporté beaucoup de choses, de changements. C’est la première fois que je vais voter. Je suis très excitée. »

Un récent sondage Ipsos crédite le parti de 61% des voix.