Cameroun: dégradation sécuritaire à Kumbo, dans la région anglophone

Il ne faut pas dire que c’est une crise. C’est déjà une guerre parce qu’on a des gens qui brûlent des maisons, des gens qui sont tués, des gens qui sont kidnappés. Il y a certains corps qui ont disparu et que l’on n’arrivera jamais à compter. On ne saura jamais qui est mort, qui n’est pas mort. Des gens ont disparu et leurs familles ne savent même pas s’ils sont morts ou s’ils sont ailleurs. Depuis les quatre derniers mois, on a dû fermer certaines paroisses et on a même dû supprimer toutes les écoles dans le diocèse de Kumbo. Si tu vas à Kumbo, c’est vraiment une ville morte. Beaucoup de gens sont en brousse. C’est terrible ce qu’on est en train de vivre.