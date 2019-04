RFI lance deux magazines pour les jeunes en mandingue et en peul

A partir de ce samedi 6 avril, RFI lance deux magazines à destination de la jeunesse en langues mandingue et peul. Ces émissions interactives traitent de sujets de société et d’actualité culturelle, tout en proposant des informations pratiques.

Sur le modèle de l’émission en français diffusée sur RFI depuis le début de l’année « Alors, on dit quoi ? », ces magazines interactifs donnent la parole aux jeunes sur les sujets de société les concernant. Ils proposent des rubriques variées, allant de l’information pratique (L’initiative de la semaine, Le conseil pratique du jour), au débat, à la découverte culturelle et musicale et à l’éducation aux média (La fausse rumeur de la semaine en Afrique, Comment décrypter l’information ?).

Ces nouveaux magazines permettent d’assurer d’ores et déjà une diffusion des programmes en mandingue 7 jours sur 7 (c’était 5 jours sur 7 depuis le lancement 2015). Ils marquent l’apparition d’une nouvelle langue africaine sur RFI : le peul.

En mandingue, 2 magazines de 30 minutes tous les samedis et dimanches :

à 12h00 TU et 17h00 TU en OC sur 13 720 khz et sur les relais FM habituels de RFI ( Burkina Faso : Banfora, Bobo-Dioulasso. Guinée : Kankan, Nzerékoré. Liberia : Monrovia. Mali : Bamako, Gao, Kayes, Mopti, Ségou, Sikasso. Sierra Leone : Freetown. Côte d’Ivoire : Bouaké, Korhogo. Sénégal : Tambacounda)

En Peul, 2 magazines de 30 minutes tous les samedis et dimanches :

à 13h00 TU et 17h30 TU en OC sur 13 720 khz et sur les relais FM habituels de RFI (Burkina Faso : Ouahigouya. Guinée : Labé. Mali : Mopti, Ségou, Sikasso. Niger : Diffa, Maradi, Tahoua. Cameroun : Garoua, Maroua. Sénégal : Bakel, Richard Toll )

Gardez le contact via WhatsApp :

Pour les auditeurs qui veulent s’exprimer sur un sujet d’actualité, une problématique qui leur tient à cœur, une initiative qu’ils portent, deux numéros de téléphone pour leurs messages en WhatsApp sonores :

RFI Peul : 221 772 67 31 31

RFI Mandingue : 221 772 62 41 41

Messages courts : pas plus de 4 minutes svp, avec votre nom, votre âge et votre ville/pays.