«Procès Hirak»: toutes les condamnations confirmées en appel

Après 22 mois de procédure, le verdict final du procès en appel des détenus du Hirak, ce mouvement social qui a secoué le Maroc en 2016-2017, est tombé à Casablanca.

Le verdict est tombé à minuit, après plus de six heures d’attente. Toutes les sentences des détenus du mouvement Hirak ont été confirmées en appel

Pour l’avocat de la défense, maître Aghnaj, c’est une « surprise » et un « choc ». Il ne s’attendait pas à une « confirmation catégorique » de toutes les peines.

Accusés notamment de « participation à une manifestation non autorisée » ou « insulte envers les forces de l’ordre », les 53 détenus du Hirak ont été condamnés en juin dernier à des peines allant de 1 à 20 ans de prison. Les quatre leaders du mouvement, dont le plus connu Nasser Zefzafi, ont écopé des peines les plus lourdes, notamment pour « atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ».

Le journaliste Hamid el Mahdaoui est lui poursuivi pour « non dénonciation d’une tentative de nuire à la sécurité intérieure de l’Etat ».

Vers un nouveau recours ?

Toute la soirée, les familles des détenus ont attendu sur les bancs du hall de la cour d’appel de Casablanca, la mine fatiguée.

L’audience de deux heures et demie s’est déroulée sans la grande majorité des détenus qui sont restés dans la prison de Okacha, eux qui ont boycottés les autres audiences du procès.

Devant les grilles de la cour d’appel, plusieurs dizaines de militants se sont réunis en début de soirée pour manifester leur soutien à ceux qu’ils appellent des « détenus politiques ».

L’avocat Aghnaj confie qu’il attend la semaine prochaine pour décider si les détenus feront recours à ce verdict.