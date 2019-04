RDC: le PPRD propose Jeanine Mabunda Lioko à la présidence de l'Assemblée

Des tractations se poursuivent encore sur la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais le PPRD, le parti de l'ancien président Kabila, a annoncé vendredi 5 avril le nom de sa candidate au poste de président de cette chambre. Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD, a livré le nom de l'ancienne ministre Jeanine Mabunda.

Ancien cadre de la Banque centrale du Congo, Jeanine Mabunda Lioko a successivement occupé les postes de Directrice générale du Fonds de promotion de l'industrie et de ministre du portefeuille avant d’être nommée par l’ex-président Joseph Kabila conseillère spéciale en charge de la lutte contre les violences sexuelles. Elle a également dirigé la ligue des femmes du PPRD.

C’est une femme de poigne, disent ses proches. Sa désignation comme candidate à la présidence de l’Assemblée nationale a été annoncée par le secrétaire permanent de son parti. Emmanuel Ramazani Shadary espère que le FCC qui, a-t-il dit, compte en son sein 116 députés nationaux PPRD, votera massivement pour la candidate Jeanine Mabunda.

Elle deviendrait ainsi la première femme élue à la tête de l’Assemblée nationale au Congo Kinshasa. Avant elle, l’ingénieur Philomène Omatuku avait dirigé à titre intérimaire le bureau de l’Assemblée constituante et législative.

Et il ne fait l’ombre d’aucun doute que les tractations se poursuivent pour la formation du bureau définitif de l’Assemblée nationale. On apprend ainsi que Cach devrait prendre la première vice-présidence. Et c’est le nom d’un cadre de l’UDPS qui est cité pour ce poste. D’autres discussions se poursuivraient encore pour la répartition des provinces à gérer et pour la composition du futur gouvernement.