Rwanda: écoutez en direct notre édition spéciale

Ce dimanche 7 avril, de 7h à 10h, heures de Paris et de Kigali, RFI est en édition spéciale pour les 25 ans du génocide perpétré contre les Tutsis et Hutus modérés au Rwanda. Durant trois heures, de nombreux invités s'expriment sur la mémoire, la justice et les productions artistiques qui ont suivi le génocide.

Photo du mémorial du génocide, à Kigali. © RFI

07h10 – 8h : « La mémoire » – En direct de Kigali

Invités : Florence Prudhomme, militante associative engagée notamment auprès des veuves du génocide ; Jean-Paul Kimonyo, chercheur et conseiller du président Paul Kagame ; Darius Gishoma, dirige l'équipe de psychologues mobilisée pour les commémorations.

08h10 – 9h : « La justice »

Invités : Alain et Daphrosa Gauthier, du collectif des parties civiles pour le Rwanda ; Ornella Rovetta, historienne et chercheuse à l'ULB à Bruxelles ; Hélène Dumas, chargée de recherche à l’Institut d’histoire du temps présent (CNRS) ; Diogène Bideri, conseiller juridique principal à la Commission nationale de lutte contre le génocide (CNLG).

09h10 – 10h : « Les artistes, témoignages d'écrivains, chanteurs, peintres » – en direct de Paris

Invités : Rémi Korman, chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la mémoire du génocide ; Jean Hatzfeld, journaliste et écrivain français ; Félicité Lyamukuru, rescapée, auteure de L’Ouragan a frappé Nyundo ; Dorothée Munyaneza, chorégraphe, chanteuse, danseuse, actrice, son spectacle, Unwanted, a été joué à Avignon en 2017.