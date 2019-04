[Reportage] À Nairobi, les Rwandais du Kenya ont commémoré le génocide

Les Rwandais du Kenya commémoraient eux aussi ce 7 avril le 25e anniversaire du génocide tutsi. Une marche a été organisée au centre de Nairobi, la capitale kényane. Plusieurs centaines de personnes y ont participé.

Pas de message politique. Une simple marche dans le calme pour ne pas oublier. François a 70 ans et arbore fièrement son tee-shirt blanc sur lequel il est inscrit « Kwibuka », « se souvenir ». « C’est une catastrophe qui est tombée sur notre pays. Il n’y a pas moyen d’oublier ça. Ça a été terrible. Il faut que les jeunes générations le sachent, se souviennent et vous voyez même ici il y a beaucoup de jeunes qui apprennent cette histoire pour que ça ne puisse jamais se reproduire n’importe où dans le monde. »

La jeune génération était bien présente dimanche matin pour entendre le message des anciens. Certains n’étaient pas nés lors du génocide. Comme Louana, 17 ans : « C’est important pour moi de savoir ce qu’il s’est passé et pouvoir transmettre l’histoire. Ça transmet aussi un beau message parce qu’après ça le Rwanda a su se reconstruire, se relever et c’est ce qui me touche vraiment. »

À ses côtés, son père Patrick poursuit : « Je reconnais que c’est un héritage lourd et c’est pour cela qu’on a voulu éviter de les impliquer tout de suite. Mais c’est un héritage important parce que pour leur avenir, ils doivent toujours se rappeler ce qu’il s’est passé et lutter pour que cela ne se reproduise plus jamais ».

Des messages de paix au cœur de la capitale kényane qui abrite pourtant encore des génocidaires en fuite. Pas de quoi empêcher les Rwandais du Kenya à participer eux aussi à la réunification de leur peuple.