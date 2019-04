Sénégal: un gouvernement avec un Premier ministre en voie de disparition

Au Sénégal, le président Macky Sall a nommé le gouvernement ce dimanche 7 avril en fin de soirée. Trente-deux ministres ont été nommés, sept ministères ont été supprimés. L’équipe sera bientôt dépourvue d'un Premier ministre. En effet, l'exécutif a prévu à terme de supprimer la fonction. Et ce, afin de garantir l'efficacité des réformes pour le nouveau quinquennat de Macky Sall. C’est ce qu’explique la présidence. Une décision qui a pris de court les membres de l'opposition.

Lancer le chantier de la suppression du poste de Premier ministre, une démarche précipitée, juge Thierno Bocoum, proche d’Idrissa Seck, le premier opposant au président : « Macky Sall, encore une fois, se met dans une logique d’une gestion solitaire de l’Etat. Lorsqu’il s’agit de mettre à neuf des réformes aussi importantes, il serait intéressant que les populations soient impliquées. Et on a tous constaté que ce n’est pas une promesse électorale. »

Pierre Goudiaby Atepa, rallié à Ousmane Sonko qui est arrivé en troisième position de l'élection présidentielle, salue au contraire un risque pris par Macky Sall : « Il n’y a plus de fusible, il est en direct avec son peuple. Si ça marche, c’est tant mieux et j’espère que ça va marcher ; si ça ne marche pas, c’est lui. Il ne pourra plus se réfugier derrière quelqu’un. »

Le chef de l’Etat a promis une phase de dialogue politique avec l’opposition. Pour Babacar Gaye du Parti démocratique sénégalais (PDS), sans Premier ministre c’est mal parti : « Le président Macky Sall est en train de porter un coup dur à la faisabilité de ce dialogue politique. La suppression du poste de Premier ministre remet en cause la place de l’opposition dans le jeu politique et réduit les pouvoirs de contrôle de l’Assemblée nationale. »

L’Assemblée nationale devra adopter le projet de loi bientôt élaboré en Conseil des ministres. Le tout en vue de modifier la Constitution du pays.

Liste des 32 ministres nommés ce dimanche 7 avril

Sidiki Kaba : ministre des Forces Armées

Aly Ngouille Ndiaye : ministre de l’Intérieur

Abdoulaye Daouda Diallo : ministre des Finances et du budget

Amadou Bâ : ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’extérieur

Malick Sall : ministre de la Justice

Mansour Faye : ministre du Développement Communautaire et de l'équité sociale

Mouhamadou Moctar Cissé : ministre du Pétrole et de l’énergie

Mariama Sarr : ministre de la Fonction publique et du renouveau service public

Oumar Youm : ministre des Infrastructures et du transport

Amadou Hott : ministre de l’économie, du plan et de la coopération

Abdoulaye Diouf Sarr : ministre de la Santé et de l'action sociale

Moussa Baldé : ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural

Serigne Mbaye Thiam : ministre des eaux et assainissement

Ndeye Saly Diop Dieng : ministre de la Femme et de la famille

Alioune Sarr : ministre du Tourisme et du Transport aérien

Aminata Mbengue Ndiaye : ministre des Pêches et de l’Économie maritime

Mamadou Talla : ministre de l’Éducation nationale

Oumar Gueye : ministre des Collectivités territoriales

Cheikh Oumar Anne : ministre de l'Enseignement supérieur

Moustapha Diop : ministre du Développement industriel

Abdou Karim Sall : ministre de l’Environnement et du développement durable

Sophie Gladima : ministre des Mines et de la géologie

Matar Ba : ministre des Sports

Samba Ndiobène Ka : ministre de l'Elevage

Samba Sy : ministre du Travail et du dialogue social

Abdou Karim Fofana : ministre de l’Urbanisme et du logement

Aminata Assomme Diatta : ministre du Commerce et des PME

Abdoulaye Diop : ministre de la Culture et de la communication

Nene Fatoumata Tall : ministre de la Jeunesse

Zahra Iyane Thiam : ministre de la Microfinance

Dame Diop : ministre de l’Emploi

Ndeye Diké Ndiaye Diop : ministre de l’Economie numérique et des télécoms