RDC: Gentiny Ngobila Mbaka élu gouverneur de Kinshasa, malgré les controverses

Le nouveau gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a été élu hier par les députés provinciaux, après une campagne très mouvementée. Le remplaçant d’André Kimbuta Yamvu est un homme d’affaires en même temps un passionné des sports. Sa candidature avait fait l’objet d’une controverse.

« Heureusement, Dieu m’a défendu ! »… C’est la première déclaration de Gentiny Ngobila Mbaka, joint par RFI juste après son élection à la tête de la capitale. À 55 ans, père de six enfants, le nouveau numéro 1 de la ville de Kinshasa revient de loin.

Précédemment commissaire spécial nommé pour la province du Maï Ndombe avant d’être élu gouverneur de la même entité, Gentiny Ngobila a fait l’objet d’une grande suspicion à cause des événements qui ont endeuillé, au mois de décembre 2019, le territoire de Yumbi… Dans ses rapports, la Monusco parle de plus de 500 morts, de nombreux disparus et des milliers de déplacés. Et, selon les ONG et des religieux sur place à Yumbi, Gentiny Ngobila aurait eu une responsabilité dans ces événements.

Récemment, des responsables de l’UDPS Maï Ndombe ont même exigé sa démission. Pour sa défense, l’homme parle de « manipulations des ennemis » qui n’auraient pas voulu le voir accéder à direction de la ville de Kinshasa.