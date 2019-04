Soudan: le général Ibn Auf cède sa place à la tête du Conseil militaire de transition

Tout le monde est très optimiste en ce moment et célèbre la bonne nouvelle. C'est un premier pas car nous avions beaucoup d'inquiétudes par rapport à Ibn Auf car il est corrompu. Cela ne changeait rien par rapport à Omar el-Béchir. Ce nouveau chef du Conseil militaire a meilleure réputation, il n'est pas impliqué dans des affaires de corruption donc nous sommes plus optimistes. Mais nous avons besoin d'en savoir plus sur ses projets.