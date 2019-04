Le Tchad suit attentivement le putsch militaire au Soudan

Ce qui se passe n’est pas clair pour tout le monde. Mais pour l’instant, je pense que le gouvernement tchadien s’adaptera au régime qui sera en passe au Soudan. Vous savez que nous partageons 1 084 kilomètres de frontière avec le Soudan et il est inimaginable que le Tchad et le Soudan ne puissent pas trouver un point de chute pour stabiliser leurs relations, qui sont dans l’intérêt des deux peuples.

La seule crainte, de mon point de vue, c’est de voir une situation instable avec des rebelles au Darfour, qui vont reprendre du poil de la bête, parce que le pouvoir central sera affaibli. Certains mouvements armés du Darfour sont au niveau de la Libye et sont approvisionnés en armes, munitions et argent auprès de la Libye. Et je pense que, s’il y a un vent d’air qui souffle au Soudan, ils risqueraient de revenir en force et voir l’ouest du Soudan complètement déstabilisé. Il faut voir ce que les jours à venir vont nous réserver, mais j’ai quand même une grosse crainte sur ce point de voir un regain de tension au niveau du Darfour.