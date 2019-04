Madagascar: polémique autour de la restauration du Rova

À Madagascar, le président Andry Rajoelina a inauguré en grande pompe la restauration du Rova pour l’inscrire d’ici un an sur le site de l’Unesco. Andry Rajoelina a annoncé que sa famille prendrait en charge l’intégralité des travaux concernant le premier palais, ce qui inquiète la société civile. Et alors que la période de grâce présidentielle s’achève, quelle portée revêt ce geste ?

C’est un bâtiment public d’une grande importance nationale, réagit Mbolatiana Raveloarimisa, la fondatrice de Wake Up Madagascar. Or on ne sait pas qui a eu droit au marché public. On n’a pas non plus vu l’appel à manifestation d’intérêt public.

Quel est le montant de cette restauration ? Avec quel argent ? Les procédures ont-elles été respectées ? Autant de questions et un manque de transparence qui suscitent l’inquiétude la société civile. Pas de réponse du côté de la ministre de la Culture.

Le Rova, ou Palais de la reine, est un fleuron de l’histoire de Madagascar et de la royauté Merina, l’ethnie des hauts plateaux et de la capitale. Construit en 1600 par l’architecte Jean Laborde, selon la demande de la reine Ranavalona 1re, il est un grand symbole de l’histoire du pays. Incendié en 1995, le palais n’avait pas été réhabilité depuis.

Le président de la République veut donc faire de ce projet de restauration le liant de l’unité nationale, selon ses termes. C’était en tout cas le sens de son allocution retransmise en direct sur tous les médias nationaux lors de la cérémonie.

Mais certains observateurs voient aussi une portée politique à ce geste à quelques semaines des législatives. Serait-ce un moyen pour Andry Rajoelina de séduire la haute bourgeoisie Merina, influente dans la région ? La restauration du Palais de la reine ne figurait pas parmi les promesses de campagne.