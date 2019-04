Sénégal: dans son camp, le président Macky Sall prône l’unité

Au Sénégal, le chef de l’État, Macky Sall, reçoit ce mardi les députés de la majorité. Ce lundi, il a rencontré les cadres de son parti, l'Alliance pour la République. Une semaine avec pour objectif la préparation des réformes à venir et surtout de resserrer les rangs.

La réunion du secrétariat exécutif de l’Alliance pour la République devait se tenir au siège du parti. Finalement, Macky Sall a décidé de convoquer les cadres de l’APR directement à la présidence. D’après un participant, le président s’est exprimé au sujet du nouveau gouvernement et des réformes à venir. Comme la suppression du poste de Premier ministre.

Plus d'unité

Macky Sall a surtout demandé à l’état-major de son parti plus d’unité. Il faut éviter les récentes sorties des uns et des autres, notamment de ceux qui ne font pas partie de la nouvelle équipe gouvernementale. Il s’agit de préparer d’ores et déjà les élections locales de décembre 2019, en tirant les enseignements des scrutins passés. Finies, les multiples candidatures de profils issues de la majorité, le chacun pour soi avait viré au fiasco lors des locales de 2014.

« Quatre vérités »

Macky Sall veut aussi mettre de l’ordre dans les rangs en rencontrant les députés de la majorité ce mardi. Jeudi, ce sera au tour de Benno Bokk Yakaar. La coalition qui a permis sa réélection. Un des ténors ralliés au parti présidentiel prévient : « Nous lui dirons ses quatre vérités ».