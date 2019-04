Burkina: Blaise Compaoré écrit au président Roch Marc Christian Kaboré

Au Burkina Faso, l’ancien président Blaise Compaoré en exil en Côte d’Ivoire depuis sa chute en octobre 2014 écrit une lettre à l’actuel président Roch Marc Christian Kaboré. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement a donné la teneur de cette lettre datée du 29 mars 2019 ; mais réceptionnée par le président Roch Marc Christian Kaboré le 12 avril dernier. Dans cette lettre, l’ex-président burkinabè réaffirme sa disponibilité à soutenir son pays pour la promotion de la paix.

Selon Remis Dandjinou, le porte-parole du gouvernement, Blaise Compaoré exprime sa solidarité au peuple burkinabè face aux attaques terroristes dont le pays est en proie depuis 2016.

L’ex-président burkinabè réaffirme sa « disponibilité » à soutenir toutes les initiatives en vue de la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans sa lettre adressée à l’actuel chef d’État.

Le porte-parole du gouvernement révèle que Blaise Compaoré appelle à la réconciliation des cœurs et des esprits de tous les Burkinabè sans exception et sans exclusion.

En réponse, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, toujours selon le porte-parole du gouvernement, « a pris acte de cette correspondance et de la disponibilité de monsieur Blaise Compaoré ».

Un peu plus tôt dans la journée, l’opposition politique déclarait que « cette lettre est la preuve que Roch et Blaise continuent de communiquer » et invitait les deux parties de publier l’intégralité de la correspondance.