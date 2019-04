Accusée par Tripoli de soutenir Khalifa Haftar, Paris dément

Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye à l'université Paris VIII, sur les conséquences d'un embrasement généralisé

Il est assez certain qu’il y aura une recrudescence du flux migratoire vers la Tunisie et l’Italie ; il y aura une recrudescence de Daesh et d’Al-Qaeda et il y aura une perturbation du flux pétrolier. […] Le maréchal Haftar, quand il a fait la tournée des grands ducs […]a promis une guerre extrêmement facile, extrêmement brève, avec un vainqueur extrêmement clair et il est en train de livrer exactement l’opposé de ce qu’il avait promis.