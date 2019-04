Mali: attaque contre un camp de l’armée à Guiré, dans le centre

Au Mali, un camp de l’armée malienne a été attaqué, tôt ce dimanche 21 avril, dans la localité de Guiré (centre), située dans le cercle de Nara, à environ 400 km de Bamako, en direction de la frontière mauritanienne, par des hommes armés non clairement identifiés pour le moment. Des témoins évoquent des tirs à l’arme lourde des assaillants. Au moins dix militaires ont été tués. Il y a par ailleurs d’énormes dégâts matériels, selon une source sécuritaire.

Selon les témoins, vers 5h00 du matin ce dimanche, des hommes lourdement armés se sont dirigés -à moto et à bord de véhicules- vers le camp militaire de la localité de Guiré, proche de la frontière avec la Mauritanie.

Des tirs d’armes automatiques sont entendus par des habitants. Sur place, les fidèles qui se rendaient à la mosquée ont rebroussé chemin.

Venus du nord et de l’est du camp, les assaillants qualifiés de « terroristes » ou encore de « jihadistes » avaient visiblement un objectif précis: détruire le camp qui occupe une position stratégique. Il est situé, en effet, non loin d’une forêt (la forêt du Wagadou) commune au Mali et à la Mauritanie et supposée abriter les jihadistes.

A leur arrivée au camp de Guiré, les assaillants ont mis le feu à des véhicules militaires et en ont emporté d’autres. Un témoin a expliqué à RFI qu’il avait vu des assaillants repartir avec des véhicules avec à l’intérieur leur engin à deux roues.

Outre les militaires maliens tués, il y a eu des blessés, selon une source médicale locale.

Ce dimanche midi, un renfort de l’armée malienne, venu de 110 km plus au sud, est arrivé à Guiré pour rassurer les populations et prendre le contrôle du camp, après le départ des mêmes assaillants.