La livre soudanaise bondit avec les dons du Golfe

Signe d'optimisme pour l'avenir du Soudan ? La monnaie se redresse fortement depuis une semaine. Ce rebond de la livre soudanaise s'est accentué dimanche 21 avril, avec l'annonce d'un soutien financier de 3 milliards de dollars de la part des monarchies du Golfe.

L'Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis ont sorti le carnet de chèques pour aider le Soudan de l'après-Béchir : 500 millions de dollars versés à la Banque centrale soudanaise et 2,5 milliards de dollars pour, précise l'agence officielle saoudienne, « financer les achats du peuple soudanais en produits alimentaires, en médicaments et en produits pétroliers ».

Des achats que le régime soudanais avait de plus en plus de mal à financer depuis la perte en 2011 des trois quarts de ses recettes pétrolières au profit du Soudan du Sud. D'autant plus de mal que la monnaie n'avait depuis fait que se déprécier face au dollar.

De vicieux, le cercle semble vouloir devenir vertueux : avec la promesse de nouveaux revenus, dont le soutien financier des pays du Golfe, la livre soudanaise se redresse, et fortement. Sa valeur a doublé sur le marché noir en une semaine.

Les Soudanais, qui s'étaient jusqu'à présent détournés de leur monnaie, se débarrassent à présent de leurs dollars pour acheter de la livre soudanaise, espérant qu'elle va continuer de grimper.

