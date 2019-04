Soudan: importante saisie d'argent au domicile d'el-Béchir (Conseil militaire)

Au Soudan, alors que la population poursuit son sit-in entamé le 6 avril devant le siège de l'armée à Khartoum, le chef du Conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah Al-Burhane, a donné sa première interview télévisée. Il a réaffirmé avoir l'intention de donner le pouvoir au peuple et à promis que les militaires répondraient aux demandes de la population dans la semaine. Le chef du Conseil militaire a également annoncé une saisie d'argent réalisée au domicile d'Omar El Béchir, destitué le 11 avril.

Dès samedi, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, prétendument tournée dans la résidence de l'ex-chef de l'État. On y voit véritablement des piles et des piles de liasses de billets.

Dimanche, le chef du Conseil militaire, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, l'a donc confirmé: des membres de la police, de l'armée et des agents de sécurité ont trouvé au domicile d'Omar el-Béchir sept millions d'euros, 350 000 dollars et cinq milliards de livres soudanaises... En tout, cela fait plus de 100 millions d'euros.

Rapidement, les observateurs ont rappelé que le procureur de la République mène une enquête sur du supposé blanchiment d'argent d'Omar el-Béchir.

Et depuis mardi dernier, c'est d'ailleurs un nouveau procureur qui officie: le général al-Walid Sayyed Ahmed.

A en croire l'agence de presse soudanaise, il a également demandé aux autorités de répertorier toutes les propriétés appartenant à des officiels de l'ancien régime, tout comme il a réclamé que soient interrompues les demandes de transfert portant sur de tels biens.