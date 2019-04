RDC: la Monusco se prépare à fermer plusieurs de ses bureaux

La Monusco a entamé lundi 22 avril le processus de fermeture de plusieurs de ses bureaux en RDC, principalement à l’Ouest. Huit doivent fermer d’ici fin juin. La Monusco anticipe ainsi les nouvelles coupes budgétaires avec lesquelles elle devra composer à partir du 1er juillet.

La Monusco prévoit de supprimer environ 6 700 postes, dont les trois quarts sont occupés par des Congolais. Il s’agira uniquement de personnel civil : droits de l’homme, affaires politiques, communication entre autres. Les effectifs militaires ne sont pas touchés.

Des coupes seront effectuées dans tout le pays, mais concernent principalement le personnel affecté à huit bureaux destinés à fermer d’ici au 30 juin : les bureaux de Dungu, Mbandaka, Bandundu, Kamina, Matadi, Mbuji-Mayi, mais aussi Kisangani et enfin Lubumbashi qui devrait fermer en dernier. C’est la deuxième ville du pays et l’insécurité y est montée en flèche ces derniers mois.

« Si l’on doit faire des choix, on doit rester où l’on a le plus besoin de nous, où il y a des groupes armés », a expliqué lundi la cheffe de la mission Leila Zerrougui, à savoir les deux Kivu, l’Ituri, le Tanganyika et les deux Kasaï.

La Monusco anticipe une baisse de son budget

Car si le mandat de la Monusco a été renouvelé fin mars quasiment inchangé, son nouveau budget, qui entrera en en vigueur au 1er juillet, lui va baisser. Avec ces fermetures, la Monusco prend donc les devants sur le budget de la mission de maintien de la paix qui sera adopté comme chaque année en juin à l’Assemblée générale de l’ONU. Le budget qu’elle a soumis prévoit une baisse de 100 millions de dollars sur près de 1,2 milliard.

Mais pas sûr que cela soit suffisant. Car selon Leila Zerrougui, c’est un effort de 200 à 250 millions de dollars que New York avait initialement demandé. Reste donc à savoir si la nouvelle donne politique en RDC convaincra l’ONU de revoir à la baisse ses exigences en termes d’économies.

@SRSG_MONUSCO Leila Zerrougui : nous sommes dans le processus d’élaboration du budget 2019-2020 et nous nous préparons en conséquence pour faire face à des coupes budgétaires. #RDC, #MONUSCO pic.twitter.com/cbnNkzXTCo MONUSCO (@MONUSCO) 22 avril 2019

En cinq ans, le budget de la Monusco a déjà été réduit de 23%. Après les coupes déjà prévues, elle comptera encore plus de 2 800 personnels civils. À ce jour, elle compte en outre près de 16 000 soldats et 1 300 policiers.