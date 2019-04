Soudan: les manifestants affluent à Khartoum pour la «marche du million»

Au Soudan, les manifestants ne veulent pas se faire voler leur révolution par les militaires. Cela fait des jours et des jours qu’ils campent devant le quartier général de l’armée, pour obtenir la mise en place d’un gouvernement civil, après la chute du président Omar el-Béchir. Un accord a bien été conclu mercredi soir avec le Conseil militaire de transition. Mais l’opposition maintient la pression et une manifestation monstre est annoncée ce jeudi après-midi à Khartoum. Reportage.

Article mis à jour en fonction des dernières informations,

Les manifestants commencent à arriver sous un soleil écrasant à Khartoum. Les protestataires sont venus rejoindre le grand sit-in qui se trouve devant le quartier général de l’armée et qui a été mis en place depuis le 6 avril. Ils réclament que l’armée transfère le pouvoir à une autorité civile.

L’ambiance est festive, de nombreux manifestants ont peint leur visage aux couleurs du drapeau soudanais. On entend partout de la musique, on danse, on chante. Mais les Soudanais se réjouissent surtout de la destitution d’Omar el-Béchir le 11 avril dernier et ils veulent maintenant continuer le processus enclenché en écartant « les responsables politiques liés à l’ancien régime ».

Sur la pression de la rue, trois d’entre eux ont encore annoncé leur démission hier soir. Les partis d’opposition ont choisi de maintenir la pression avec la manifestation d’aujourd’hui.

Et devant toutes les entrées du quartier, les organisateurs ont mis en place des petits postes de contrôle pour être sûrs qu’aucune arme ne rentre dans la zone. Des cliniques et des ambulances sont également présentes sur les lieux. Et on s’attend à voir grossir les rangs des protestataires.