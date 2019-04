Afrique du Sud: 25 ans après la fin de l’apartheid «la route est encore longue»

L'Afrique du Sud célèbre, ce samedi 27 avril, les 25 ans de sa démocratie. Le 27 avril 1994, des millions de Sud-Africains pouvaient voter pour la première fois et avaient élu Nelson Mandela comme premier président. Depuis, le parti du premier président noir du pays, l'ANC est toujours au pouvoir, mais son aura s'est étiolé. De profondes inégalités persistent dans le pays, une situation qu'a reconnue et déplorée l'actuel chef de l'État Cyril Ramaposa dans son discours à Grahamstown, dans Le Cap-Oriental, la région natale de Mandela.

Cyril Rampahosa a livré un discours teinté d’émotions. Il s’est rappelé de son vote en 1994. Tous les Sud-Africains se souviennent de ce jour où, pour la première fois, ils ont glissé un bulletin dans l’urne.

Il a bien sûr rappelé le niveau de vie des Noirs sud-africains sous l’apartheid et comment ce jour de 1994 a révolutionné leur vie.

« La route est encore longue », a cependant averti le président Ramaphosa qui se présente à la présidentielle dans dix jours. « Tant qu’il y aura autant de pauvres, nous ne pouvons pas nous considérer comme une nation complètement libre », a-t-il ajouté.

Les commémorations se déroulent à Grahamstown. La ville est loin d’être le meilleur exemple du succès économique sud-africain. En effet, la municipalité est endettée et les habitants souvent privés d’eau potable et d’électricité et sans infrastructures décentes. Des manifestations ont d’ailleurs perturbé l’arrivée du président, ce samedi matin. Des manifestations ont eu lieu dans un township voisin. Les policiers ont tiré des grenades de désencerclement.

Certains habitants disaient « ne pas croire » en ce Freedom Day, en ce jour de libération. « Nous vivons comme au temps de l’apartheid », affirmaient d’autres.

L’Afrique du Sud s’enfonce effectivement dans la crise. Depuis 2011, 3 millions de personnes de plus vivent sous le seuil de pauvreté et l’ANC semble à court d’idées pour redresser la barre.