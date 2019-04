Algérie: la société civile réunie pour proposer un projet de sortie de crise

Alors que le mouvement de protestation entame sa dixième semaine, une réunion nationale de la société civile a eu lieu à Alger ce samedi 27 avril. Les autorités veulent privilégier la voix constitutionnelle et comptent organiser une élection présidentielle le 4 juillet tandis que les membres réunis veulent parvenir à proposer une sortie de crise différente.

Ils représentaient 24 groupes de la société civile : des militants des droits de l’homme, des collectifs citoyens, des universitaires, des syndicats autonomes, des associations de femmes et de jeunes ou encore des collectifs d’artistes. Une réunion inédite par son ampleur selon un participant, car la société civile algérienne est habituellement très divisée.

Leur objectif ? Parvenir à présenter une feuille de route de sortie de crise.

Dans un communiqué final, ces organisations dénoncent les interpellations, les violences policières et le maintien en détention de ceux qui se sont exprimés contre le cinquième mandat avant le début du mouvement. Et elles appellent à l’ouverture d’une transition politique pour aller vers une 2e République, estimant qu’il ne peut pas y avoir d’élection le 4 juillet prochain.

Les participants à la réunion demandent l’organisation d’un dialogue entre la société civile, les partis politiques et le pouvoir, et affirment qu’ils travailleront à faire émerger un point de vue populaire dans la transition. Ils espèrent organiser une Conférence nationale de la société civile algérienne, qui réunirait encore plus de participants, avant l’été.