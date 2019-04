La Côte d'Ivoire lorgne des investissements dans le secteur touristique

Le Sita (Salon international du tourisme d’Abidjan) ouvre ses portes ce samedi matin pour cinq jours. Cette 9e édition s’ouvre alors que le gouvernement ivoirien est engagé depuis quelques mois dans un vaste programme sur sept ans pour le tourisme baptisé « Sublime Côte d’Ivoire ». Le Sita est donc l’occasion d’appâter d’éventuels investisseurs privés.

Malgré ses 550 km de côtes, ses forêts primaires, ses superbes paysages et sa faune, la Côte d’Ivoire n’est que la douzième destination touristique et de loisirs d’Afrique. Il faut dire que la faune et les forêts disparaissent à vue d’œil, que les plages sont souvent des dépotoirs et que l’offre hôtelière est géographiquement très concentrée.

Dans le cadre d’une diversification de l’économie, le gouvernement table sur un investissement de 3 200 milliards de FCFA dans le tourisme d’ici 2025, dont près de la moitié de fonds publics. L’objectif affiché est de placer la Côte d’Ivoire parmi les cinq premières destinations du continent, en accueillant 5 millions de visiteurs par an, dont un million et demi de voyageurs d’affaires.

Pour ce faire, le gouvernement veut se concentrer sur des zones stratégiques pour le tourisme. Les plages évidemment, mais aussi l’intérieur du pays et notamment les environs de Yamoussoukro. La région du bélier et la capitale administrative décrépites devraient bénéficier de 600 milliards de FCFA d’investissements.

Ce plan nécessite donc de développer les infrastructures hôtelières, aéroportuaires et routières comme la route côtière dont le délabrement a enclavé la côte ouest du pays, joyau touristique potentiel. Mais il nécessite aussi de renforcer l’offre aérienne, ou de permettre aux Ivoiriens de se former aux métiers du tourisme, qui pourrait créer d’ici 2025, 650 000 emplois dans le secteur.

► Le site du Sita