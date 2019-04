Togo: le discours de Faure Gnassingbé sur l’état de la nation

Le Togo commémore le 59e anniversaire de l’accession de son indépendance nationale et pour l’occasion le chef de l’État togolais est allé devant le Parlement pour faire l’état de la nation.

C’est la deuxième fois en 14 ans que le président de la République fait l’état de la nation devant l’Assemblée nationale.

Aux générations qui viennent lance-t-il, nous devons léguer paix, unité nationale, stabilité et prospérité puis s’attaque aux questions sociales.

Faure Gnassingbé fait deux principales annonces : la première consiste à l’examen de la revalorisation du pouvoir d’achat dès janvier 2020 à travers la valeur indiciaire et la seconde, la reprise des allocations de départ à la retraite.

Le président de la République aborde en suite le plan national de développement 2018-2022, un plan fait sur trois axes et pour lequel il appelle tous les Togolais à son exécution dans le dialogue.

Toutes les questions passent : lutte contre la corruption, réformes, élection locale et la sécurité. Sur ce dernier point et pour la première fois, on apprend officiellement que les forces armées togolaises ont démantelé des cellules terroristes sur le territoire et les félicite : « Avec maîtrise et professionnalisme, elles ont mené avec succès au cours des derniers mois plusieurs opérations de démantèlement de cellules terroristes sur notre territoire. »

Pas un mot sur les 18 mois de crise politique, les perspectives sont ailleurs, 2020 est à nos portes, une année de grands enjeux électoraux.