Coupe de la Confédération: le CS Sfaxien et Zamalek prennent la main

Le Club Sportif Sfaxien a pris une bonne option sur la qualification pour la finale de la Coupe de la Confédération en battant la Renaissance Sportive de Berkane en demi-finale aller (2-0) dimanche 28 avril. Zamalek a été moins efficace mais l’a quand même emporté face à l’Etoile Sportive du Sahel (1-0).

Dans ces demi-finales 100% Afrique du nord, il fallait évoluer à domicile pour ressortir avec le sourire de la manche aller, jouée ce dimanche 28 avril. Le CS Sfaxien, triple vainqueur de la Coupe de la Confédération – un record –, a ouvert le bal face aux Marocains de la RS Berkane.

Le CS Sfaxien prend deux buts d'avance

Face à leur public dans l’antre du stade Taïeb Mhiri, les Tunisiens n’ont pas tardé à prendre les commandes du match. Sous le soleil de Sfax, les visiteurs ont obtenu quelques occasions mais ont cédé sur la première occasion du CS. A la réception d’un centre parfait, xx a ouvert le score d’une belle tête smashée (29e). Les spectateurs ont pu exulter une seconde fois juste après la pause. On jouait depuis seulement 14 secondes quand Ismail Mokadem a fauché dans la surface Nadir Korichi : penalty indiscutable et transformé sereinement par Hamza Mathlouthi (47e).

La Renaissance Sportive de Berkane a bien tenté de réagir, mais faute de tir cadré, l’espoir s’est vite amenuisé. Les Marocains auront donc deux buts à remonter au Club Sportif Sfaxien lors de la demi-finale retour s’ils veulent au moins espérer jouer leur première finale continentale.

📽 HIGHLIGHTS .. CF Sfaxien 2-0 RS Berkane

Semi-Finals 1st Leg #TotalCAFCC pic.twitter.com/vjNkJRUJ3y CAF (@CAF_Online) 28 avril 2019

Petite victoire pour Zamalek

Moitié moins de buts dans l’autre demi-finale aller, qui a opposé le Zamalek SC à l’Etoile Sportive du Sahel, mais même constat : la satisfaction, même moins prononcée, va à l’équipe qui accueillait. Au stade Borg El Arab d’Alexandrie, les Egyptiens se sont imposés sur la plus courte des marges contre les Tunisiens (1-0).

Un peu plus maître du jeu, un peu plus mordent en attaque, Zamalek a fini par faire la différence quand l’ES Sahel a perdu le cuir dans une position dangereuse. Immédiatement servi par Omar El Saïd, Mahmoud Kahraba a contrôlé le ballon avant de décocher une demi-volée impeccable et imparable (36e). En seconde période, les Tunisiens ont eu l’opportunité d’égaliser, mais le portier Mahmoud « Genesh » s’est montré vigilant. Attention toutefois : un seul but de l’Etoile Sportive au match retour, et cette demi-finale sera peut-être complétement relancée.

Les demi-finales retour de la Coupe de la Confédération, RS Berkane-CS Sfaxien et ES Sahel-Zamalek SC, auront lieu dimanche 5 mai 2019.