Madagascar: «Zanaka, ainsi parlait Félix» récompensé du Zébu d’Or

À Madagascar, les Rencontres du film court (RFC) ont récompensé du Zébu d’Or dans la catégorie documentaire panafricain, «Zanaka, ainsi parlait Félix» de Lova Nantenaina. Le réalisateur revisite l’histoire du mois de mars 1947, lorsqu’éclate une insurrection dans la colonie française de Madagascar. Les Malgaches se révoltent contre le colon, un moment douloureux dans l’histoire de la Grande île puisque la répression va provoquer plusieurs dizaines de milliers de victimes (les chiffres varient entre 11 000 et 1 000 morts, selon les historiens).

C’est un hommage aux insurgés de 1947 contre le colon français. Pendant 29 minutes, en référence au 29 mars, jour de la révolte, Lova Nantenaina pose un regard engagé et réactualisé sur cette période tragique de l'histoire de Madagascar.

« C’est surtout un film témoignage. C’est un monsieur qui était jeune (alors) et qui a choisi d’exprimer son mécontentement vis à vis de l’ordre colonial de cette même époque », explique-t-il.

Le documentaire raconte l’insurrection à travers le témoignage de Grand-Père Félix qui livre ses mémoires avant de décéder. Il y a une superposition de temporalités. En effet, aux témoignages s’ajoutent des images d’archives mais aussi celles, plus récentes, de la manifestation du 21 avril 2018.

Pour le réalisateur, c’est aider à lever un tabou. « Cela veut dire que ce passé là, on peut en parler maintenant, 72 ans après et que l’on peut construire un futur ensemble, loin des rancœurs. Je suis donc très content que cela se passe à Madagascar, dans ce cadre-là, et que le public malgache puisse voir ce film avant qu’il ne circule dans le monde entier », se réjouit-il.

Le film a reçu le Poulain d’argent lors du dernier festival de Ouagadougou, le Fespaco.