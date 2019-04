Tchad: le nouveau chef de l'opposition a pris ses fonctions

Au Tchad, l’opposition a un nouveau chef. Le 11 avril dernier, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême saisie par le gouvernement a indiqué que Saleh Kebzabo dont le nombre de députés est passé à 7 n’est plus chef de l’opposition. Ce que ce dernier conteste rappelant que selon la loi, le chef de l’opposition est désigné pour la durée de la législature. Hier, le nouveau chef de l’opposition, le député Romadoumngar Félix Nialbé a pris contact avec la presse en présence d’une partie de l’opposition.

C’est en présence d’une vingtaine de chefs de partis de l’opposition que le président de l’Union pour le Renouveau et la Démocratie s’est installé dans son nouveau fauteuil. « Le parti qui dispose du plus grand nombre de députés est le parti URD, a solennellement rappelé Romadoumngar Félix Nialbé. Ainsi, le président de l’URD est, par conséquent, le chef de l’opposition démocratique. Ainsi, Romadoumngar Félix Nialbé -qui vous parle- est le nouveau chef de l’opposition démocratique ».

Le nouveau chef de l’opposition appelle son camp à se mobiliser pour la bataille des législatives qui s’annoncent. « D’ores et déjà, il faut se mettre en ordre de bataille pour de nouvelles conquêtes et changer la majorité à l’Assemblée nationale. Mais cela ne peut se faire que par l’unité de l’opposition. Et nous nous attellerons tous ensemble à cette tâche ».

Institutionnalisé dans la nouvelle Constitution, le statut de chef de file de l’opposition donne droit à des avantages et une place dans l’ordre protocolaire.