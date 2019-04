Une preuve de vie d’un photojournaliste sud-africain disparu en Syrie en 2017

Une ONG sud-africaine a annoncé dimanche 28 avril avoir reçu une preuve de vie vidéo d'un reporter photo indépendant sud-africain enlevé en janvier 2017 dans le nord-ouest de la Syrie par un groupe d'hommes armés non identifiés.

Sur la vidéo, on peut voir Shiraaz Mohamed à genou, tenir une pancarte avec la date du 13 avril 2019.

Stupeur en Afrique du Sud. Il y a un peu plus de deux ans, Shiraaz Mohamed, un photojournaliste sud-africain disparaissait en Syrie alors qu’il couvrait la guerre civile dans le pays. Après une longue période d’incertitude, ses proches et ses confrères s’étaient résignés. Mais, dimanche 28 avril, une vidéo a été publiée par ses ravisseurs.

Une vidéo qui daterait du 13 avril dernier et où apparaît le photographe. Shiraaz Mohamed y demande l’aide la communauté internationale, car sa vie serait en danger. « Je m’appelle Shiraaz Mohamed, je suis un photographe sud-africain. A tous ceux qui peuvent m’assister, aidez-moi à retrouver la liberté. Je vis dans la peur. Je suis terrifié », dit le journaliste dans cette vidéo.

La prudence est de mise, mais c’est bien une preuve qu’il est encore vivant, selon Imtiaz Sooliman. Il est le président de l’ONG humanitaire Gift of the Givers, à qui les ravisseurs ont envoyé le fichier. « Je suis certain qu’il est vivant. Nous avons suivi cette affaire depuis 2 ans et 3 mois. Et avec ce contact, nous avons pu établir la preuve qu’il est encore en vie et que la vidéo est authentique », déclaré Imtiaz Sooliman.

L’an dernier, Imtiaz Sooliman avait déjà été contacté par les ravisseurs, dont il ne connaît ni le groupe, ni à qui ils font allégeance.

« Ils vont probablement nous rappeler. Ils nous ont envoyé la vidéo. Ils nous ont permis de le voir. Sûrement demain ou dans la semaine, ils vont nous contacter pour nous dire ce qu’ils recherchent, ce qu’ils veulent », espère-t-il.

Dans la courte vidéo, Shiraaz Mohamed assure qu’il est urgent d’agir, sa vie serait en danger, car la zone où il se trouve serait pilonnée par l’aviation russe.