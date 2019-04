Burkina, Mali et Niger: nouvelle tournée africaine pour Angela Merkel

Angela Merkel entreprend à partir de ce mardi 30 avril un déplacement de trois jours au Sahel qui mènera la chancelière au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les questions de sécurité figureront au centre de ce voyage qui témoigne d'un engagement grandissant de l'Allemagne dans la région.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Douze pays africains visités en deux ans et demi auxquels s’ajoutent des visites plus fréquentes de chefs d’État et de gouvernement à Berlin, sans compter les rencontres internationales. Depuis l’arrivée de nombreux migrants en Europe et en Allemagne plus particulièrement en 2015, Angela Merkel a intensifié ses relations diplomatiques avec ce continent. La chancelière ne s’était pas rendue sur place durant cinq ans entre 2011 et 2016.

Cette nouvelle visite de trois jours au Burkina Faso, au Mali et au Niger est d’abord politique. Aucune délégation économique ne fera cette fois le voyage. Angela Merkel rencontrera à Ouagadougou les présidents des cinq pays réunis au sein du G5 Sahel, soulignant par-là l’importance du dossier sécurité.

Au Mali, la chancelière rencontrera des soldats allemands stationnés à Gao qui participent à la mission de la Minusma des Nations unies. Au total, la Bundeswehr dispose de 850 hommes dans ce pays.

Au Niger, Angela Merkel rendra visite à la mission de l’Union européenne Eucap chargée de former les forces de sécurité locales. L’Allemagne participe avec onze autres pays à cette opération.

Des rencontres avec la société civile figurent aussi à l’ordre du jour de ce déplacement de trois jours au Burkina Faso comme au Niger.