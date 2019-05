Un tableau signé Nelson Mandela vendu aux enchères

L’œuvre d’art de l’ancien président sud-africain, intitulée « The Cell Door, Robben Island », sera vendue aux enchères jeudi 2 mai à New York.

The Cell Door, Robben Island a été réalisé en 2002 et représente la porte de la cellule de Nelson Mandela à Robben Island, où le héros de la lutte contre l'apartheid a été détenu pendant 18 ans. Il est estimé entre 60 000 et 90 000 euros et doit être mis aux enchères ce jeudi 2 mai à New York.

Giles Peppiatt, directeur de l'art africain de la maison d'enchères Bonhams, revient sur les caractéristiques de cette première œuvre vendue aux enchères de l'ex-Nobel de la paix.