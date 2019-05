Madagascar: Marc Ravalomanana présente ses candidats aux législatives

L’ancien président et chef de l’opposition Marc Ravalomanana à la conquête des sièges à l’Assemblée nationale. Il a présenté samedi 4 mai les 109 candidats de son parti le TIM aux habitants de la capitale, lors d’un grand rassemblement dans le centre d’Antananarivo. Le principal parti d’opposition fait son grand retour pour l’élection législative du 27 mai après avoir été battu au second tour de la présidentielle de décembre.

Ils sont quelque 1 000 partisans t-shirt à l’effigie du leader du TIM, banderoles à mains, à avoir fait le déplacement. Sur scène, Marc Ravalomanana et ses candidats en chemises blanches et cravates rouges.

C’est la première fois que l’ancien chef d’Etat s’exprime devant la population à Antananarivo depuis sa défaite au second tour de la présidentielle. « Nous étions un peu déçus du résultat de la présidentielle mais il faut se lever maintenant. Nous sommes des gagnants et on ne se laissera pas abattre. C’est par sagesse qu’on a accepté les résultats et parce que nous sommes dans un pays démocratique ».

Il s’est évertué à défendre le profil de ses candidats. « Les personnes que j’ai nommées pour être candidats, je ne les ai pas choisis au hasard. Il y a des pasteurs, des chanteurs, des journalistes, des ingénieurs, etc. Ils ont reçu des formations et savent ce qu’ils doivent faire pour aider le pays. Ce que la population attend, ce sont des députés qui ont du courage. Ils ont déjà un leader qui a du courage, moi. L’objectif c’est d’obtenir le plus grand nombre de voix pour qu’on soit en majorité à l’Assemblée nationale. »

Les candidats prennent la parole un à un. Parmi eux, Maitre Hanitra Razafimanantsoa, ancienne députée et candidate pour le 1er arrondissement d’Antananarivo. « Nous ne serons pas des députés corrompus. Nous voterons uniquement les lois qui pourront servir réellement la population. On ne se laissera pas séduire par l’argent. »

803 députés sont en lice pour conquérir les 151 sièges de l’Assemblée Nationale. La plateforme qui soutient le président Andry Rajoelina indique présenter des candidats dans les 119 districts de la Grande Ile.