Du Soudan à la Mauritanie, les musulmans d'Afrique se préparent au ramadan

L’année passée, après l’opération Sukula on avait vraiment peur. On avait fait le ramadan mais pas comme d’habitude. Mais cette année l’activité a repris. L’année dernière on avait peur. On ne s’est pas rassemblés. On n’avait même pas pu vraiment manger correctement. A l’époque les magasins étaient fermés, ils n’osaient pas ouvrir le soir et les produits manquaient, ils étaient trop chers.