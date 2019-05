Cameroun: HRW dénonce des cas de torture de militants anglophones

Une chose que je n’oublierai pas, c’est le témoignage de cette femme qui a été détenue au SED avec son bébé, un enfant d’à peine 18 mois, et qui a été gardée au secret au SED pendant environ six mois sans accès au monde extérieur, sans pouvoir appeler sa famille. Tout le monde pensait qu’elle était morte. Elle m’a raconté la torture qu’elle a observée sur d’autres détenus qui étaient gardés au SED avec elle. Du fait qu’il y avait des centaines de personnes, elle a parlé d’au moins 130 personnes, tous des anglophones, la majorité en tout cas anglophone, qui étaient au SED, qui étaient torturés et détenus là-bas.