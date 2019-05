Aly Samatta, premier Tanzanien sacré Soulier d’Ébène

L’attaquant du KRC Genk, actuel co-meilleur buteur du championnat belge, s’est vu décerner le prix de Meilleur footballeur africain ou d’origine africaine évoluant en Belgique en 2019. Il est le premier Tanzanien récompensé en 28 ans. Après une saison aussi brillante, et avec la CAN 2019 en ligne de mire, l'avenir s'annonce encore plus beau pour Mbwana Aly Samatta, déjà courtisé ailleurs en Europe.

Douze ans le Rwandais Mohammed Tchité (également détenteur des nationalités belge, burundaise et congolaise), le Soulier d’Ébène revient entre les mains d’un représentant d’Afrique de l’Est. Mbwana Aly Samatta, attaquant international et capitaine de la sélection de Tanzanie, a reçu lundi 6 mai le titre de Meilleur footballeur africain ou d’origine africaine évoluant en Belgique, pour la saison 2018-2019. Il est le premier Tanzanien récompensé depuis la création de cette récompense en 1992, et le premier Africain sacré depuis l’Algérien Sofiane Hanni en 2016. Il succède à Youri Tielemans et à Anthony Limbombe, tous deux Belges d’origine congolaise.

Il est l’un des meilleurs buteurs d’Europe cette saison

Mbwana Samatta, 26 ans, était nommé en compagnie de Yohan Boli de Saint-Trond, de Mehdi Carcela du Standard de Liège, d’Arnaud Danjuma de Bruges et de Landry Dimata d’Anderlecht. « Il y a beaucoup de grands talents dans ce championnat. Cela signifie beaucoup pour moi. Pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et pour tous ceux qui me soutiennent. (…) Je suis fier que mon gros travail et mes sacrifices aboutissent », a déclaré le n°10 genkois, qui crève l’écran en Belgique et au niveau européen.

Alors que les playoffs de la Jupiler Pro League – nom officiel du championnat belge – battent leur plein, Aly Samatta occupe la place de co-meilleur buteur avec 23 buts inscrits, soit le même ratio que le Tunisien Hamdi Harbaoui de Zulte Waregem. Le joueur de Genk et Harbaoui talonnent toujours le Sénégalais Mbaye Diagne de Galatasaray au classement des meilleurs buteurs africains d’Europe.

Le Tanzanien Aly Samatta. © OZAN KOSE / AFPOZAN KOSE / AFP

Toutes compétitions confondues, Samatta cumule déjà 32 buts et 6 passes décisives en 48 rencontres jouées. Il avait déjà pris un excellent départ dans cette saison lors des premiers tours de la Ligue Europa avec deux buts inscrits au 3e tour et quatre autres buts lors des barrages. En phase de groupe, l’attaquant n’a pas faibli avec ces trois réalisations supplémentaires. Aujourd’hui, en ne tenant compte que de ses statistiques en Jupiler Pro League, il est toujours dans le Top 10 des buteurs les plus prolifiques d’Europe, devant des cadors comme Robert Lewandowski (Bayern Munich), Mohamed Salah (Liverpool), Luis Suarez (FC Barcelone) ou encore Cristiano Ronaldo (21 buts)

« C’est un vainqueur mérité. Il est presque inarrêtable »

Troisième joueur de Genk sacré Soulier d’Ébène après le Guinéen Souleymane Oularé en 1999 et le Burkinabè Moumouni Dagano en 2002, Aly Samatta était absent lors de la cérémonie des oscars du football belge lundi 6 mai. Son coéquipier congolais Dieumerci Ndongala a reçu son trophée en son nom, indique la RTBF, qui rapporte également les mots élogieux du Léopard : « C’est un vainqueur mérité. Aly n’a pas tout de suite apporté une valeur ajoutée à Genk. Il a eu besoin d’une période d’adaptation de près de deux ans et demi, mais cette saison, il est presque inarrêtable. Personne ne méritait ce prix plus que lui. Il apporte énormément de chose à l’équipe, comme son incroyable efficacité devant le but. »

Formé en Tanzanie à l’African Lyon, devenu pro au Simba Sports Club, Aly Samatta a franchi un premier palier en rejoignant la RDC et le prestigieux Tout Puissant Mazembe en 2011, alors qu’il n’avait que 19 ans. Quadruple champion de RDC, vainqueur de la Ligue des champions CAF 2015 avec en prime le titre de Meilleur buteur de la compétition (8 buts) et le titre de Meilleur joueur africain évoluant en Afrique cette année-là, le Tanzanien a passé un nouveau cap dans la foulée avec cette arrivée en Belgique à Genk. Après une première saison en demi-teinte, une deuxième très prometteuse et une troisième troublée et écourtée par une blessure sérieuse au genou droit, Mbwana Aly Samatta donne sa pleine mesure désormais.

Bientôt champion de Belgique… avant de rejoindre un club plus prestigieux ?

Sur les réseaux sociaux, le Soulier d’Ébène 2019, croyant, a tenu à remercier Dieu, ainsi que ses coéquipiers, le staff et les supporters de Genk, et toutes les personnes qui ont voté pour lui. « Je voudrais également remercier mes compatriotes tanzaniens, qui sont toujours avec moi dans leurs prières, pour leur soutien », a écrit Aly Samatta.

L’été dernier, le joueur était déjà courtisé par plusieurs formations plus huppées. Le quotidien L’Equipe évoquait l’intérêt de Levante en Espagne, et des clubs allemands du Hertha Berlin et de Mayence, avec une indemnité de transfert estimée à 4 millions d’euros. Samatta était finalement resté. Nul doute qu’après une telle saison, le Tanzanien va attirer encore plus de prétendants lors du prochain mercato. « Je fais de mon mieux où je suis aujourd’hui. Je ne pense qu’à terminer ce championnat et aider l’équipe, pas à ce qui se passera ensuite », a éludé l’attaquant en recevant son trophée.

Leader de la saison régulière, le KRC Genk est également nettement en tête des playoffs et pourrait être sacré champion de Belgique dès dimanche 12 mai à Bruges. Ce serait le quatrième sacre de l’histoire des Genkois, après ceux de 1999, 2002 et 2011. Pour Aly Samatta, il sera ensuite temps de se concentrer sur la CAN 2019 (du 7 juin au 7 juillet en Egypte), la seconde de l’histoire de la sélection de Tanzanie et la première depuis celle de 1980.