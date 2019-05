Congo: un groupe d'étudiants expulsés de Cuba rentre au pays

Quelque 142 étudiants congolais sont pointés du doigt pour avoir mené courant mars un violent mouvement de revendications de bourses ou sélectionnés pour cumulation de mauvais résultats, vont être expulsés de Cuba où ils étudiaient la médecine. Quatre membres du gouvernement ont rencontré leurs parents mardi 7 mai à Brazzaville pour leur assurer des dispositions prises en vue de leur rapatriement.

Ces étudiants représentent moins de 10% de tous les effectifs estimés à 2103 apprenants congolais en terre cubaine.

Le ministre de l’Intérieur Raymond Zéphirin Mboulou a assuré que les conditions sécuritaires de leur retour seront garanties et qu'ils seront remis à la disposition de leurs parents dès leur descente de l’avion.

De son côté le ministre des affaires étrangères Jean-Claude Gakosso a déploré le fait que ces étudiants rentrent sans avoir décroché leurs diplômes. « C’est un déshonneur pour les familles », a-t-il dit.

La liste de ces étudiants n’a pas été dévoilée pour des raisons avancées par le ministre de l’Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua : « Pour l’instant nous ne souhaitons pas publier la liste parce que chaque jour nous continuons à discuter avec nos amis, nos partenaires de ce pays frère qu’est Cuba. Et, de temps en temps nous réussissons à avoir leur compréhension. Donc, il est possible que demain matin que nous réussissons peut-être à les convaincre de retirer de ces 142 (étudiants qui vont être renvoyés NDLR) deux, trois, quatre, cinq ou six noms », a-t-il expliqué.

Le ministre a annoncé que leur réorientation sera garantie.

Les parents des étudiants quant à eux ont demandé pardon aux gouvernements congolais et cubain pour le comportement peu exemplaire de leurs enfants.

A l'origine de l'affaire, un mouvement de protestation lancé fin mars par des étudiants congolais à Cuba pour attirer l'attention sur le non versement de leurs bourses par l'Etat congolais, depuis plus de vingt mois.