Gabon: le président Ali Bongo a reçu la visite de Faure Gnassingbé

Au Gabon, des nouvelles images d’Ali Bongo ont été rendue publique. Le président gabonais, toujours en convalescence, a reçu son homologue togolais, Faure Gnassingbé mardi 7 mai. Le président togolais a effectué une visite éclair dans la capitale gabonaise où il a eu un tête à tête avec Ali Bongo dont l’état de santé suscite toujours des rumeurs.

Ali Bongo a attendu son hôte dans son palais. C’est son Premier ministre Julien Nkoghe Bekalé qui s’est rendu à l’aéroport pour accueillir Faure Gnassingbé.

Ali Bongo qui profite de sa convalescence pour s’offrir un bon lifting était tout sourire durant son tête à tête avec son homologue togolais. Faure Gnassingbé est sorti de l’audience avec des bonnes impressions.

« J’étais assez impatient de le voir puisque depuis son problème de santé, je n’avais pu avoir qu’une conversation téléphonique avec lui, qui m’avait déjà rassuré, a expliqué le président togolais. Mais c’est toujours bien de pouvoir venir et je le remercie de m’avoir donné cette occasion. Et j’ai été soulagé et rassuré de le voir en forme. C’est un grand paisir de voir le président Ali Bongo retourner dans son pays, et être aux affaires. Je pense que la région a besoin de lui, que l’Afrique a besoin de lui ».

Depuis son retour au pays, Ali Bongo ne reçoit que ses collaborateurs. Pas même un diplomate en poste au Gabon, ce qui laisse prospérer la rumeur selon laquelle l’homme assis au palais serait un sosie.

Faure Gnassingbé est le tout premier dirigeant étranger à s’entretenir avec le président gabonais depuis son AVC le 24 octobre dernier.