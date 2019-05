RDC: les personnels de la Monusco manifestent contre les suppressions de postes

Les agents locaux de la mission de l’ONU en RDC observent un mouvement de grogne depuis le lundi 6 mai. Ils protestent contre la décision de la Monusco de supprimer plusieurs centaines de postes des personnels nationaux, ce qui pourrait conduire à la fermeture de plusieurs bureaux. À Bukavu, dans le Sud-Kivu, par exemple, une cinquantaine d’agents ont organisé un sit-in, hier, mardi, pour manifester leur colère.

Vêtus pour la plupart de gilets jaunes, symbole de leur indignation selon eux, ces travailleurs congolais de la Monusco revendiquent, entre autres choses, l’irrespect de la résolution 2463 des Nations unies : « Nous demandons le respect d’abord de la dernière résolution qui ne parle nullement de la fermeture de la mission ou de la réduction du staff. »

Ces agents s’étonnent que la Monusco veuille supprimer les 555 postes de staff congolais et Bukavu n’est pas épargné. Pourtant, indiquent-ils, ce sont les staffs des expatriés qui sont le plus budgétivore. Ils revendiquent ainsi le respect de leur dignité : « On n’a pas peur d’être chassés parce que c’est une mission, elle doit prendre fin un jour, mais nous devons partir avec honneur, pas dans ce sens. »

Les travailleurs locaux de la Monusco exigent aussi la nationalisation de leur poste et déplorent la discrimination dont ils estiment être victimes : « Nous réclamons notre droit. En cas contraire, vous voyez les gilets jaunes, même en face, il y a des gilets jaunes. Vous comprenez notre émotion. »

Des manifestations similaires ont été organisées à Uvira. Au cas où leurs revendications ne seraient pas prises en compte, ces agents locaux indiquent qu’ils comptent accentuer leur mouvement pas des sit-in à la mi-journée et d’autres actions de grande envergure plus tard.