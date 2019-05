Gabon: disparition de 353 conteneurs de bois précieux saisis par la justice

Au Gabon, plusieurs conteneurs chargés de bois précieux illégalement exploité et qui était en instance d’être exporté ont été saisis en mars dernier grâce à une opération menée par Interpol et la douane internationale. Un mois après, quasiment tous les conteneurs ont disparu du port d'Owendo alors qu’ils étaient scellés par la justice pour nécessité d’enquête. Le procureur de la République est monté au créneau.

L’affaire scandalise les Gabonais. Sur les réseaux sociaux, ils s’interrogent. Comment 353 conteneurs précédemment scellés par la justice ont-ils pu disparaître du port ?

En mars dernier, l’administration gabonaise a pourtant mobilisé la presse d’État pour présenter ce trophée, ces conteneurs chargés de bois illégal, qui devait être frauduleusement exporté.

Des agents des eaux et forêts suspectés

Lui aussi choqué par la disparition de ces conteneurs, le procureur de la République, Olivier N’Zahou, a convoqué la presse et accuse de hauts cadres des eaux et forêts. « Il ressort des informations recueillies que les conteneurs ont été déplacés sur ordres de certains agents du ministère des Eaux et Forêts. Quels que soient les rangs ou les grades des personnes impliquées dans ce qu’il convient de nommer "réseau Kevazingo", elles seront poursuivies et force restera toujours à la loi », a-t-il expliqué.

Les conteneurs en question étaient chargés de Kevazingo, un bois très précieux, vendu à prix d’or en Asie. Menacé de disparition, ce bois est interdit d’exploitation. « Quel que soit le statut des fonctionnaires véreux qui sont impliqués dans ce scandale, il faut que les têtes tombent, a réagi Marc Ona, un environnementaliste qui se bat depuis des années pour la protection du Kevazingo. Nous ne pouvons plus continuer dans cette mafia. On ne peut pas ne pas donner un bon coup de pied dans cette fourmilière autour du Kevazingo ».

Selon nos informations une dizaine de personnes a été interpellée, quelques conteneurs ont été retrouvés. 18 seraient déjà arrivés en Chine.