RDC: le président Tshisekedi attendu pour le bilan de ses 100 jours au pouvoir

En RDC, la conférence de presse de Félix Tshisekedi est particulièrement attendue à Kinshasa. Selon une source proche de la présidence, le président de la République devrait s'adresser aux médias et aux Congolais, très bientôt, peut-être même ce week-end, pour faire le point entre autres choses sur les 100 premiers jours de son mandat.

Appelé à faire le bilan des 100 premiers jours de son mandat à la tête du pays, le président Félix Tshisekedi pourrait s’exprimer d’ici quelques heures ou peut-être ce week-end. Certains estiment néanmoins que c’est un exercice qui aurait dû attendre la fin du programme d’urgence des 100 jours décrété depuis le 2 mars dernier.

Le député Henri-Thomas Lokondo constate en effet que le président de la République n’a pas encore nommé un gouvernement effectif. Il fonctionne avec des ministres qui assument l’intérim et une administration qui l’accompagne. Selon l’élu de Mbandaka, les 100 premiers jours c’est une notion politique universellement admise qui prend en compte un programme d’action présenté par le président avec son gouvernement, et adopté à l’Assemblée nationale.

Et, selon des sources proches de la présidence de la République, pour le cas précis, le chef de l’État n’a pas voulu attendre la fin des discussions qui semblent traîner en longueur avec le Front commun pour le Congo pour la nomination du Premier ministre et la formation de son cabinet. Les mêmes sources ajoutent que Félix Tshisekedi a mis à profit cette période de discussions pour concevoir et faire exécuter un programme sur la base des urgences inventoriées.