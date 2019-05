Algérie: 1re mobilisation du mois de ramadan, véritable test pour la contestation

En Algérie, un nouvel appel à manifester a été lancé pour ce vendredi, et ce pour la 12e semaine consécutive. Pour la première fois, les Algériens sont appelés à se mobiliser pendant le jeûne du mois de ramadan. C’est donc une journée test pour la mobilisation.

Il y a moins de monde à la mi-journée dans les rues de la capitale que les semaines précédentes. Le dispositif de sécurité semble allégé, même si un hélicoptère survole le centre-ville.

La question que se sont posés beaucoup de manifestants, c’est faut-il aller manifester de jour, sous le soleil sans eau ni nourriture. Au-delà de l’effort physique que cela représente, certains s’inquiétaient de la capacité à garder la mobilisation pacifique dans ces conditions.

Toujours les mêmes revendications

L’autre possibilité, manifester de nuit, ne rassure pas non plus. Pourtant depuis lundi, la mobilisation s’est poursuivie même si elle a baissé en intensité et si elle a pris d’autres formes.

Les revendications n’ont pas changé. Sur les pancartes des manifestants qui sont déjà présents à Alger, ce vendredi à la mi-journée, on voit une série de messages adressés au chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah. Des messages qui lui demandent de rendre le pouvoir au peuple.