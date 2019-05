Burkina Faso: une attaque contre une église fait six morts dans le nord

Au Burkina Faso, une église catholique a été la cible d’hommes armés, ce dimanche 12 mai, à Dablo, un village situé à 90 km de Kaya dans le centre nord du pays. Six personnes dont le prêtre ont été tuées. Les assaillants sont arrivés alors que débutait la messe et ont fait feu sur les fidèles. C’est la première fois dans le pays qu'une église catholique subit une attaque terroriste.

Il était 9h00 et les fidèles chrétiens étaient à l’intérieur de l’église. La messe venait juste de commencer lorsque des hommes armés sont arrivés à moto, à toute vitesse.

« C’était la débandade pour ceux qui étaient dehors » et « vers les différentes sorties de l’église », explique une autorité locale.

Les assaillants ont alors commencé à tirer en l’air et intimé l’ordre à tous ceux qui étaient à l’intérieur de l’église de ne plus bouger.

« Ils ont fermé les portes et demandé à voir les responsables de l’église », selon notre source qui explique que « les fidèles avaient d’abord pensé à une prise d'otage ».

C’est ainsi qu’ils se saisissent du prêtre et de cinq autres fidèles qu’ils font coucher et tirent sur eux, relate cette autorité. Une source sécuritaire confirme qu’au moins six personnes ont été tuées au cours de cette attaque.

Avant de partir, les assaillants ont mis le feu à l’église. Sur leur chemin, ils ont incendié un maquis et un véhicule au centre de santé de la commune de Dablo. Le dépôt pharmaceutique du centre de santé a été également saccagé.

C’est la première fois que la commune de Dablo est victime d’une attaque.

« Il n’y avait aucun signe d’une quelconque menace sur cette commune », souligne un habitant.