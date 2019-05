Afrique du Sud: décès du créateur du drapeau post-apartheid

Le créateur du drapeau sud-africain s’est éteint vendredi. Frederick Brownell est décédé à l’âge de 79 ans à Pretoria. En 1994, lorsqu’un nouveau drapeau avait dû être créé pour tourner la page du régime de l’apartheid, son projet avait été retenu sur plus de 7000 propositions et validé à l’époque au sein de l’ANC, par Cyril Ramaphosa, après consultation de Nelson Mandela.

À l’époque, Frederick Brownell était à la tête du bureau chargé d’enregistrer les blasons, les drapeaux et les armoiries du pays. Il avait également participé à la création du drapeau de la Namibie. Pour concevoir ce nouveau drapeau, Frederick Brownell a dû concilier beaucoup de symboles.

Le drapeau sud-africain a été savamment élaboré. Selon les mots de son créateur, il s’agissait de symboliser la convergence et l’unification des différentes communautés du pays. Au fond se cache le drapeau hollandais, rouge blanc bleu, en hommage aux Boers, les colons néerlandais. Avec une nuance : le rouge utilisé n’est pas n’importe quel rouge. Il s’agit du rouge dit « chilli », un mélange entre l'orange, couleur chère aux Afrikaners, et le rouge sang préféré par les Anglais.

À cela s’ajoutent, en triangle, les couleurs choisies pour son drapeau par l’ANC, le parti historique de Nelson Mandela. Le noir, pour représenter le peuple, le vert pour les terres fertiles, et l’or pour les richesses du sous-sol du pays. D’autres partis comme l’Inkatha peuvent également se retrouver dans ces couleurs.

Enfin, le vert fait office de réunion entre les deux parties du drapeau, formant deux bras qui fusionnent pour n’en former qu’un. Avec ses six couleurs, ce drapeau, approuvé il y a un quart de siècle, fait partie des plus colorés, symbole de la nation arc-en-ciel voulue par Nelson Mandela.