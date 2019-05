Bénin: installation sous haute tension sécuritaire de la nouvelle Assemblée

Au Bénin, les 83 députés élus lors des législatives contestées du 28 avril ont officiellement pris leurs fonctions ce jeudi matin. Leur installation s’est déroulée sous haute surveillance dans la capitale, Porto-Novo. Tous les députés viennent uniquement du camp du président Patrice Talon puisque toutes les listes qui représentaient les partis d’opposition ont elles été invalidées par la Commission électorale.

La cérémonie a eu lieu ce jeudi matin. Une installation sans aucune solennité. C’était une rentrée des classes sobre, entre élus et personnel parlementaire.

Le doyen d’âge a prononcé un discours dans lequel il a reconnu que le Bénin, modèle démocratique, a bravé des moments de peur et d’inquiétude. « Notre pays n’en a pas besoin », a-t-il dit, et il a plaidé pour le dialogue et l’apaisement.

Pas d’opposition

Les 83 élus appartiennent au camp de Patrice Talon. Aucune liste de l’opposition n’a été validée. Aucun opposant, donc, ne siègera au cours de cette 8e législature. C’est une première au Bénin depuis 1991.

L’opposition ne reconnaît d’ailleurs pas ce Parlement et cette installation a été placée sous très haute surveillance. Trois corps ont été mobilisés pour cela : Garde républicaine, para-commandos et CRS. Du jamais vu dans le pays. Le contrôle à l’entrée de l’hémicycle n’était pas loin de ce que l’on voit dans les aéroports internationaux.