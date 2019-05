La France aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme

Le ministre français de l’Intérieur est arrivé dimanche soir pour une visite en Côte d’Ivoire visant à renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et l’immigration. Christophe Castaner a annoncé que la France contribuerait financièrement à la construction de l'Académie internationale contre le terrorisme, un projet initié par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, lors du sommet EU-Afrique de 2017.

Dimanche soir, à l’issue d’une rencontre avec le président Alassane Ouattara, Christophe Castaner avait fait part du « soutien de la France » à la Côte d’Ivoire dans la lutte contre le terrorisme. « Le terrorisme existe partout dans le monde (…) et il faut sur ces sujets améliorer notre coopération en matière de coopération et de lutte contre ce risque-là », avait-il indiqué, insistant également sur la nécessité de trouver « ensemble la manière de réguler l’immigration irrégulière » et de « combattre trafiquants et passeurs, en matière migratoire et en matière d’armes ».

Ce lundi, la France s’est donc engagée à apporter un soutien matériel, une aide à la formation et son expertise en termes de renseignement pour renforcer la lutte contre le terrorisme.

Christophe Castaner a d’abord rencontré son homologue, le ministre de l’Intérieur ivoirien Sidiki Diakate. « Nous avons pris un engagement commun sur un sujet qui pourrait se développer et contre lequel nous voulons lutter ensemble, a annoncé le ministre français de l’Intérieur, celui des enlèvements, pour que nous puissions sur ce sujet nous doter et doter la Côte d’Ivoire des meilleurs moyens en matière de formation, de techniques, mais aussi de matériel pour lutter contre ce fléau-là. »

🇨🇮🇫🇷 Le terrorisme ne connaît aucune frontière.

Pour le mettre un échec, la coopération internationale est indispensable.

Le partenariat franco-ivoirien est exemplaire : avec le lancement de l’académie internationale contre le terrorisme, nous le renforcerons encore davantage. pic.twitter.com/cnemKd4h8B Christophe Castaner (@CCastaner) 20 mai 2019

18 millions d'euros pour le chantier de l'Académie

Après un entretien avec le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, Christophe Castaner a annoncé que la France contribuerait à hauteur de 18 millions d’euros à la construction de l’Académie internationale contre le terrorisme, implantée à Jaqueville, près d’Abidjan. « Même si la Côte d’Ivoire n’est pas aujourd’hui un pays cible, ce qui se passe dans le concert régional que nous connaissons montre qu’il y a toujours un risque, a-t-il déclaré. Il y a des tentatives qui ont été déjouées sous l’autorité des forces de sécurité intérieures de Côte d’Ivoire, avec lesquelles nous avons eu l’occasion de coopérer. »

Le chantier devrait débuter à l’automne, mais les premières formations seront délivrées dès le mois de juin. Cette Académie, qui comprendra une école à vocation régionale et un centre d’entraînement, sera aussi un centre d’analyse et de réflexion sur la menace terroriste dans la région.

Christophe Castaner est arrivé ce lundi soir à Dakar pour poursuivre sa mini-tournée en Afrique de l’Ouest.