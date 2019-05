RFI et ses partenaires récompensés pour l’enquête sur les «Congo Files»

Cinq médias, dont RFI, ont été récompensés par l'IRE, l'Investigative Reporters and Editors pour son enquête des Congo Files relative à l’assassinat des experts de l’ONU en RDC en mars 2017. Les « Congo Files » documentent les pistes et options levées par les enquêteurs de l’ONU sur ce crime ainsi que les multiples entraves qu’ils ont rencontrées entre mars 2017 et septembre 2018.

Le Monde, Foreign Policy, Süddeutsche Zeitung, la télévision suédoise SVT et RFI sont récompensés par l'IRE, l'Investigative Reporters and Editors, une ONG américaine qui, depuis 1975, oeuvre pour développer le journalisme d'investigation et qui chaque année distingue une enquête exceptionnelle.

Cette enquête publiée en décembre dernier c'est celle intitulée « Congo Files », une enquête sur l'assassinat en mars 2017 de Michael Sharp et Zaida Catalan, deux experts de l’ONU qui étaient chargés d’enquêter sur les violences en République Démocratique du Congo.

Le Monde, Foreign Policy, Süddeutsche Zeitung, la télévision suédoise SVT et RFI, en la personne de notre consoeur du Service Afrique Sonia Rolley, ont enquêté sur les pistes et sur les multiples entraves que les policiers des Nations unies ont rencontrées sur place, pendant leurs investigations, entre mars 2017 et septembre 2018.

RFI, qui a commencé son enquête dès le lendemain du crime, se réjouit de voir récompensé ce travail d’investigation sur un double assassinat aux multiples zones d’ombre.

Le prix délivré aux cinq médias sera remis à Houston le 15 juin. Il récompense plus particulièrement le documentaire de la télévision suédoise issu de cette enquête conjointe.

