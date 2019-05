Mauritanie: la Céni détaille l'avancement des préparatifs de la présidentielle

En Mauritanie, à moins de 10 jours de l’ouverture de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 22 juin, le président de la Céni a tenu une conférence de presse mardi 28 mai au siège de l’institution. Le président de la Céni a annoncé que les préparatifs sont achevés et que les conditions sont réunies pour la tenue du scrutin le jour J.

Le président de la Commission électorale, Mohamed Vall ould Bellal, a mis l’accent sur la logistique, et la mise à jour du fichier électoral.

« Nous avons achevé le travail en rapport avec les passations de marchés pour le matériel électoral et les imprimés. Tout ce qui est en rapport avec la préparation matérielle et logistique de l’élection, explique le président de la Céni. Nous avons fait un effort de formation en direction des structures et des démembrements de la Céni à travers le pays et nous continuons dans les jours qui viennent avec les informaticiens. Nous les poursuivrons un peu plus tard avec les présidents des bureaux de vote ».

Mohamed Vall ould Bellal a révélé que les six candidats à l’élection présidentielle se sont rendus au siège de la Céni pour évaluer le dispositif.

« Nous avons tenu à voir les six candidats à l’élection présidentielle à notre demande, un à un pour voir avec eux où nous en sommes, détaille-t-il. La Céni se met à la disposition de tous les acteurs de l’élection pour que tous, nous travaillions ensemble à sa réussite ».

Les candidats de l’opposition continuent de réclamer une recomposition de la Céni, qu’ils jugent dominée par les partisans du général Ghazouani. Ce débat ne le concerne pas, déclare Mohamed Vall ould Bellal, avant de réaffirmer la tenue du scrutin le 22 juin, avec une Céni recomposée, ou pas.